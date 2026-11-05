Поліція Непалу викликала Шівакоті до кібербюро — Kathmandu Post

У Катманду, Непал, Кібербюро поліції Непалу викликало на допит співгенерального секретаря партії «Непальський конгрес» Аджая Бабу Шівакоті. Як повідомляє Kathmandu Post, політик перебував у релігійній подорожі поза Катманду, коли його телефоном попросили прибути до бюро.

Шівакоті заявив про готовність співпрацювати

Шівакоті повідомив, що повернеться до Катманду та співпрацюватиме з правоохоронцями. У дописі в соцмережах він звинуватив уряд Балендри Шаха у спробах керувати через страх і залякування та заявив, що це його не стримає.

Політик також написав, що вже прямує до столиці, тому поліції не потрібно його розшукувати.

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Скарга журналіста

За словами джерел у Кібербюро, виклик пов'язаний зі скаргою журналіста Рошана Кхадки. Останніми днями Шівакоті у соцмережах звинувачував уряд в обході встановлених процедур і спробах втягнути Непальський конгрес у непотрібну суперечку.

Він також ставив під сумнів достовірність заяв Кхадки та закликав владу змістовно відповідати на запитання опозиції. Крім того, Шівакоті коментував аудіозапис, який нібито містить заяву Інама Сапкоти поліції. У матеріалі Сапкоту описано як посередника; він перебуває під вартою поліції.

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