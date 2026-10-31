Поліція Нігерії заявила про понад 30 тіл після бою в Замфарі — Premium Times Nigeria

Поліція штату Замфара на північному заході Нігерії заявила, що після збройного зіткнення поблизу міста Букуюм у навколишніх сільськогосподарських угіддях нібито виявили понад 30 тіл. За даними правоохоронців, вони можуть належати озброєним нападникам, які намагалися увійти до міста.

Спроба нападу на Букуюм

Як повідомляє Premium Times, перестрілка сталася в середу, 28 жовтня, під час операції з витіснення озброєних угруповань із району місцевого самоврядування Букуюм. За інформацією поліції, силовики разом із місцевими групами безпеки відбили спробу нападників увійти до міста.

Речник поліції штату Язид Абубакар повідомив, що понад 30 тіл, які, за попередніми даними, можуть належати нейтралізованим нападникам, виявили після бою. Водночас поліція ще не підтвердила ані особи загиблих, ані точну кількість жертв.

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Операція триває

Абубакар зазначив, що озброєні групи, які діють у цьому районі, часто вивозять постраждалих із місць боїв. Він також заявив, що тривалі операції з безпеки змусили частину нападників залишити штат Замфара, не уточнивши напрямків їхнього переміщення.

Операція в районі Букуюм триває за участю інших служб безпеки та місцевих груп, повідомили в поліції. Відомостей про загиблих або поранених серед силовиків чи цивільних у заяві не навели.

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