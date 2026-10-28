У штаті Замфара в Нігерії поліція затримала Умара Ібрагіма у зв’язку з відео, яке поширилося в соцмережах. За даними правоохоронців, на записі чоловік закликав озброїти групу для нападів на християн у штатах Енугу та Плато. Підозрюваного представили журналістам після затримання, повідомляє Premium Times Nigeria.

Обставини запису

Комісар поліції штату Мухаммад Белло заявив, що відео зняли 23 жовтня. За його словами, тоді Ібрагім вів групу першої допомоги організації Jama’atu Izalatil Bidi’a Wa’ikamatus Sunnah, або JIBWIS, до мечеті в районі місцевого самоврядування Марадун.

Ібрагіма називають членом JIBWIS. Після появи відео його передали правоохоронцям. Поліція заявила, що чоловік має постати перед судом, де йому планують висунути обвинувачення у порушенні громадського спокою, підбурюванні до ненависті та кримінальному залякуванні. Правоохоронці послалися на статті 77, 78 і 380 кримінального кодексу штату.

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Реакція JIBWIS

Національний голова JIBWIS Абдуллахі Бала-Лау засудив відео та закликав Службу державної безпеки, поліцію й інші силові органи встановити причетних до його запису та притягнути винних до відповідальності.

Бала-Лау заявив, що заклики до насильства та підбурювання не відповідають цінностям, вченню й цілям JIBWIS. Він також наголосив, що форма групи першої допомоги організації або присутність серед її членів не означають права представляти JIBWIS чи виступати від її імені. За його словами, інцидент міг бути інсценований зовнішніми силами, щоб зашкодити репутації організації та підірвати мир у країні.

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