Поліція Пакистану об’єднала дрони й антидронові системи в центрі Пешавара — Dawn

Поліція провінції Хайбер-Пахтунхва в Пакистані інтегрувала розвідувальні дрони та антидронові системи до командно-контрольного центру проєкту Safe City у Пешаварі. Як повідомляє Dawn, це дасть змогу централізовано стежити за відео з поліцейських безпілотників, зокрема під час операцій поліції та Контртерористичного департаменту.

Централізоване спостереження

Директор проєкту Safe Cities, заступник генерального інспектора поліції Іджаз Ахмад заявив, що до центру вже під’єднали антидронові комплекси, встановлені в Пешаварі та інших містах. За його словами, система має забезпечити оперативне виявлення й нейтралізацію ворожих квадрокоптерів і дронів.

Сучасні антидронові системи вже розгорнули в Пешаварі, а також в округах Дера-Ісмаїл-Хан, Лаккі-Марват, Танк і Банну. Поліцейським у віддалених і чутливих районах провінції також передали антидронові рушниці.

Відео, зняте безпілотниками під час операцій у будь-якій частині провінції, надходитиме до центрального командно-контрольного центру. Це, за словами Ахмада, дозволить керівництву поліції отримувати інформацію про ситуацію на місцях і підтримувати підрозділи, які проводять операції.

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Підрозділ для роботи з БпЛА

У поліції Хайбер-Пахтунхви також створили спеціалізований підрозділ, персонал якого навчений застосуванню безпілотних літальних апаратів і протидії їм. Його співробітники пройшли підготовку з керування дронами, повітряного спостереження, збору розвідувальної інформації, боротьби з тероризмом, захисту чутливих об’єктів і застосування технологій БпЛА під час операцій підвищеного ризику.

За даними Dawn, це перший такий підрозділ, створений поліцейським відомством у країні. Один із посадовців зазначив, що його персонал здатен не лише вести спостереження за допомогою дронів, а й здійснювати електронну протидію ворожим безпілотникам.

Водночас Ахмад визнав проблемою відсутність інтернет-зв’язку в окремих районах. Поліція працює над її вирішенням разом із Комісією космічних і верхньоатмосферних досліджень Suparco.

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