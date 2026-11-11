Поліція Пакистану заявила про затримання дружини та сина вбитого — Dawn

У селі Кулачор у пакистанському окрузі Гуджрат четверо невідомих застрелили чоловіка на ім’я Фіаз. Поліція заявила, що затримала його дружину Каусар Бібі та сина Алі Хасана у справі про вбивство, повідомляє Dawn.

Версія брата загиблого

Зі скаргою до поліції звернувся брат убитого Афтаб Варраїч. За його словами, Фіаз повернувся з Ірану минулого тижня, після чого його застрелили четверо невстановлених нападників.

Заявник стверджує, що син і дружина Фіаза мали з ним побутовий конфлікт і нібито спланували вбивство. За його версією, Каусар Бібі та Алі Хасан були на місці злочину та після стрілянини поїхали звідти на мотоциклах разом із нападниками.

На місце прибули правоохоронці та фахівці Агентства судової експертизи Пенджабу, які зібрали докази. Тіло доправили до навчальної лікарні імені Азіза Бхатті Шахіда, де провели розтин і передали його родичам.

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Розслідування поліції

Поліція повідомила, що зареєструвала справу проти чотирьох невідомих нападників і двох названих підозрюваних за статтями 302, 109, 148 і 149 Кримінального кодексу Пакистану.

Окремо в районі Гуджрат-Саддар поліція розслідує заяву студента Університету Гуджрата про зґвалтування. За даними правоохоронців, студент стверджує, що його знайомий, який тримає перукарню в селі Чак-Бхула, викликав його до закладу, зґвалтував під погрозою зброї, зняв це на телефон та шантажем вимагав гроші.

Заявник повідомив про вимагання щонайменше 500 тисяч пакистанських рупій. Справу зареєстрували за статтею 376 Кримінального кодексу, триває розслідування.

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