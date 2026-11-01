Поліція Пакистану заявила про затримання п’ятьох підозрюваних — Dawn

У пакистанському районі Верхній Дір поліція заявила про затримання п’ятьох із шести підозрюваних у ймовірному нападі та залякуванні підлітка. Відео інциденту, яке нібито записали деякі з підозрюваних, через кілька днів з’явилося в соцмережах і спонукало поліцію до дій, повідомляє Dawn.

Заява потерпілого

Згідно з матеріалами FIR, яку поліція Варі оформила 30 жовтня за скаргою хлопця, інцидент стався 25 жовтня. Підліток стверджує, що друг запросив його на зустріч, після чого двоє чоловіків, один із яких був невстановленим техсілдаром, силоміць посадили його в автомобіль та відвезли до недобудованого будинку в Шинкараї.

За словами заявника, двоє чоловіків, які привезли його до будинку, та ще троє осіб утримували його в кімнаті приблизно три години. Він також заявив, що двоє чоловіків і ще одна людина записували інцидент на мобільні телефони, тоді як двоє інших били його ногами, кулаками та палицями. Хлопець поскаржився на сильний біль у правій гомілці, обох руках та інших частинах тіла.

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Розслідування справи

У FIR названо шістьох людей, зокрема друга потерпілого. Серед п’ятьох затриманих немає одного з двох чоловіків, які, за твердженням хлопця, примусили його сісти в автомобіль. Затримання підтвердив заступник суперінтенданта поліції кола Варі Фахр-і-Алам.

Справу відкрили за статтями Кримінального кодексу Пакистану про викрадення або незаконне переміщення неповнолітнього, незаконне позбавлення волі, кримінальне залякування, заворушення та незаконне зібрання. Потерпілий пояснив затримку зі зверненням до поліції погрозами з боку підозрюваних, які, за його словами, погрожували оприлюднити запис. Dawn зазначає, що твердження, викладені у FIR, незалежно не перевірені, а поліція розпочала розслідування.

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