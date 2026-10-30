Поліція ПАР просить обмежити марші руху March and March — TimesLIVE

У Високому суді Дурбана в ПАР у п’ятницю мають розглянути термінову заяву поліції щодо руху March and March та його засновниці Джасінти Нгобесе-Зуми. Міністр поліції Фіроз Качалія і комісар поліції провінції Квазулу-Натал генерал-лейтенант Нхланхла Мкхваназі просять суд заборонити відповідачам організовувати, спрямовувати або мобілізувати учасників маршів і протестних автоколон у визначених районах Дурбана, зокрема біля центру прийому біженців Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляє TimesLIVE, звернення подали після кількох тижнів напруженості навколо центру на Che Guevara Road. Поліція послалася на дані розвідки про можливу загрозу підпалу центру, а також на побоювання щодо помсти після вбивства іноземного громадянина в центральному діловому районі Дурбана минулого тижня.

Яких обмежень вимагає поліція

У заяві також пропонують заборонити напади й переслідування людей, мародерство, підпали, пошкодження майна та атаки на приміщення Міністерства внутрішніх справ. Окремо йдеться про блокування входів і залякування людей з метою перешкодити їм потрапити до будівель.

Речник March and March Санділе Дубе відкинув твердження про можливий підпал центру. Він заявив, що рух зробили «цапом-відбувайлом» за невдачі поліції, а влада спирається на чутки. Дубе також сказав, що March and March виступає проти мародерства та руйнування інфраструктури.

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Після повідомлень про судову заяву Нгобесе-Зума написала у Facebook, що після судового засідання рух проведе марш. Вона заявила, що учасники не поступляться «диктаторській тактиці».

Напруженість у Дурбані

Коаліція приблизно 190 громадських організацій Siyafana Sonke Action Campaign заявила, що центр прийому біженців був заблокований упродовж кількох тижнів, і підтримала судове звернення поліції. Коаліція стверджує, що ця територія стала місцем збору для насильницьких маршів і нападів.

Центральні райони Дурбана вже кілька місяців перебувають у стані підвищеної готовності через напади на мігрантів та ксенофобські інциденти. Минулого місяця прем’єр провінції Квазулу-Натал Тамі Нтулі залучив армію. Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що продовжив розгортання Південноафриканських національних сил оборони в провінції до кінця листопада.

Поліція Квазулу-Натал повідомила, що четверо чоловіків постали перед судом у справах, пов’язаних із нападами на іноземців, зокрема щодо побиття однієї людини та загибелі іншої в центрі Дурбана.

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