Поліція ПАР врятувала 15 диких черепах, чотирьох знайшли мертвими — Daily Maverick

У Гкеберсі в ПАР поліція врятувала 15 диких сухопутних черепах, яких утримували в саморобному вольєрі на території домоволодіння. Ще чотирьох черепах правоохоронці знайшли мертвими на іншому боці подвір’я. Власниця не змогла надати дозвіл на утримання тварин і добровільно передала їх поліції, повідомляє Daily Maverick.

Черепах виявили під час іншого розслідування

Співробітники підрозділу з протидії сімейному насильству, захисту дітей і розслідування сексуальних злочинів поліцейської дільниці Маунт-Роуд виявили тварин 23 жовтня. Вони перебували в районі Чатті в межах розслідування іншої справи.

Поліція звернулася до Ліги захисту тварин від жорстокого поводження, яка забрала черепах під свою опіку. За словами речниці поліції Гкеберги, капітана Сандри Янсе ван Ренсбург, кримінальну справу після цього не відкривали.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Тварин випустили в заповіднику

Врятованих черепах, серед яких були леопардові, гірські та кутові черепахи, передали фахівцеві з дикої природи для реабілітації. Одній тварині надали допомогу через травму панцира. Інспекторка Ліги захисту тварин від жорстокого поводження Беверлі Рейдемаєр повідомила, що черепах, які вижили, згодом випустили в природному заповіднику Гротклоф.

У ПАР відлов, збирання або утримання диких черепах, а також їх перевезення без офіційного дозволу природоохоронних органів є незаконними. За даними Endangered Wildlife Trust, у країні мешкають 13 видів черепах, більшість із яких є ендемічними. Організація в грудні 2024 року повідомляла про скорочення популяцій трьох видів, що перебувають під загрозою зникнення, через втрату середовища існування, браконьєрство та хижацтво з боку ворон.

Читай нас у