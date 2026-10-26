У селі Біннарі в районі Карім-Ламідо штату Тараба в Нігерії озброєні люди атакували громаду в день щотижневого ринку. Поліція штату повідомила про 58 загиблих, з яких 15 потонули, коли намагалися втекти через річку на переповненому човні, повідомляє Premium Times Nigeria.

Напад стався 23 жовтня і, за словами місцевих жителів, тривав близько чотирьох годин. Нападники прибули на мотоциклах невдовзі після колективної мусульманської молитви, відкрили вогонь по жителях, грабували крамниці та підпалювали будинки. За даними жителів, вони забирали готівку, харчі й мотоцикли, покинуті людьми під час втечі.

Пошуки загиблих і зниклих

Речник поліції Віктор Мшеліза заявив, що під час пошуків у навколишніх кущах і річці виявили додаткові тіла. Спочатку правоохоронці підтвердили загибель 10 людей, однак кількість жертв зростала в міру пошуку зниклих. Станом на неділю відповідальність за напад ніхто не взяв.

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Місцевий торговець, названий Адаму, сказав, що нападники діяли годинами без опору. Мисливець і учасник добровольчого загону безпеки Їміта Сандей пояснив, що оперативній реакції завадили погані дороги, складний рельєф і слабкий мобільний зв'язок. За його словами, місцеві мисливці та добровольці почали переслідувати нападників у лісах до прибуття силовиків.

Допомога постраждалим

Уряд штату Тараба розпорядився надати екстрену допомогу постраждалим і залучив Державне агентство з надзвичайних ситуацій Тараби до оцінки збитків та розподілу продовольчих і непродовольчих товарів. Поліція також повідомила про додаткове розгортання тактичних підрозділів, мобільної та звичайної поліції разом із військовими.

Губернатор Агбу Кефас засудив убивства та доручив силовим структурам відновити порядок і затримати винних. Раніше, 2 січня 2026 року, він оголосив район Карім-Ламідо територією особливої безпекової уваги через міжгромадські сутички, напади банд і конфлікти між фермерами та скотарями. Amnesty International Nigeria закликала провести неупереджене розслідування, забезпечити правосуддя для жертв і компенсації постраждалим родинам.

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