Поліція Південної Кореї розслідує списування з ШІ на іспиті — Taipei Times

Поліція Південної Кореї розпочала розслідування після зізнання учасника національного кваліфікаційного іспиту для податкових бухгалтерів у використанні штучного інтелекту для отримання відповідей. Кандидат посів перше місце в обох раундах іспиту, що відбулися у квітні та липні, повідомляє Taipei Times.

Зізнання через адвоката

Сеульське столичне поліцейське агентство заявило, що отримало письмове зізнання через адвоката учасника і передало справу слідчим. У відео, опублікованому на YouTube-каналі адвоката, кандидат висловив глибокий жаль через свої дії.

За його словами, він фотографував екзаменаційні запитання мініатюрною камерою, надсилав зображення ШІ, а потім перевіряв відповіді на смартфоні. Раніше його запідозрили у використанні розумних окулярів, оскільки в першому раунді він набрав 397,5 бала з 400, припустившись лише однієї помилки у 160 запитаннях. Спочатку кандидат заперечував ці звинувачення.

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Учасник також розповів, що після звільнення з роботи для започаткування бізнесу мав фінансові труднощі. Його адвокат заявив, що не розкриватиме додаткових подробиць, аби інші люди не могли відтворити цей спосіб списування.

Скарга та перевірки

Іспит проводить Служба розвитку людських ресурсів Кореї (HRDK). В установі повідомили, що під час складання тесту були присутні двоє наглядачів. Президент HRDK Лі Бьон Хун перепросив за інцидент і заявив, що служба подасть кримінальну скаргу проти учасника за перешкоджання роботі.

Президентська адміністрація повідомила, що після наради посадовці вирішили комплексно перевірити всі підозрювані випадки списування із застосуванням ШІ на національних кваліфікаційних іспитах. За даними HRDK, минулого місяця інспектор ШІ виявив учасника в розумних окулярах під час іспиту на сертифікацію газового інженера.

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