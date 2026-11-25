Поліція землі Північний Рейн — Вестфалія в Німеччині наприкінці 2027 року припинить використовувати систему аналізу даних американської компанії Palantir. Її замінить програмне забезпечення мюнхенської компанії Celonis, яка перемогла в загальноєвропейському тендері, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Міністерство внутрішніх справ землі.

Контракт і перехід на нову систему

Нова програма працюватиме на захищеній ІТ-інфраструктурі, що належить поліції. За даними міністерства, це дозволить правоохоронцям зберегти контроль над даними та ключовими процесами.

Контракт із Celonis розрахований на строк до семи років і, за інформацією відомства, коштуватиме менше за попередню угоду. Точну вартість не розкрили. Чинний контракт із Palantir діятиме до жовтня 2027 року, щоб забезпечити впорядкований перехід на нову систему.

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Рішення Північного Рейну — Вестфалії стало першим випадком, коли німецька земля відмовляється від програмного забезпечення Palantir. У Баварії, Гессені та Баден-Вюртемберзі ці системи й надалі використовують за контрактами, строки яких спливають у 2027 році або пізніше.

Реакції на рішення

Депутат від Вільної демократичної партії Марсель Хафке назвав відмову від Palantir результатом тривалого тиску опозиції. На його думку, використання системи робило органи влади залежними від американських технологій. Водночас він наголосив, що цифровий суверенітет визначається не лише місцем реєстрації постачальника, а й реальним контролем держави над даними, технологіями та розвитком систем.

Palantir розкритикувала рішення і заявила Handelsblatt, що не подавала нових заявок на німецькі контракти у сфері безпеки з 2022 року. Компанія застерегла, що захист життя і свободи громадян Німеччини може залежати від неперевірених рішень, не конкурентних за межами країни. Експерти із захисту даних та європейські посадовці раніше висловлювали занепокоєння, що чутлива інформація, яку обробляє Palantir, може бути доступною для американських розвідувальних служб.

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