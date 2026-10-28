Поліція попередила чоловіка через переслідування двох депутаток — ABC News Australia

У Південній Австралії поліція видала 44-річному чоловікові попередження щодо окремих інцидентів, пов’язаних із двома депутатками штату. Міністерка освіти Люсі Гуд і депутатка від округу Елізабет Елла Шоу заявили, що саме вони були депутатками, про яких ішлося в повідомленні поліції, повідомляє ABC News.

Повідомлення та переслідування біля автомобіля

За словами Елли Шоу, чоловік спочатку зв’язався з нею в інтернеті та надсилав повідомлення безперервно протягом приблизно шести місяців. Це почалося ще до того, як вона здобула мандат на виборах до парламенту штату цього року.

Шоу розповіла, що під час місцевого громадського заходу чоловік пішов за нею до автомобіля. Біля машини на неї чекали члени сім’ї, і вони разом залишили місце. Депутатка сказала, що почувається безпечно на роботі, однак її занепокоїв перехід від онлайн-повідомлень до поведінки під час особистої зустрічі.

Брифінг з безпеки для депутатів

Люсі Гуд, яку вперше обрали у 2022 році, заявила, що її контакти з цим чоловіком почалися приблизно три роки тому. В одному з випадків поліція була залучена під час громадського заходу, який вона проводила. За словами Гуд, поведінка чоловіка не була агресивною, але її непокоїло те, що на заході були її діти.

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Обидві депутатки заявили про розчарування через свій досвід, водночас відзначивши підтримку поліції Південної Австралії. Вони також повідомили, що продовжать брати участь у публічних заходах у своїх громадах.

Поліція зазначила, що особі може бути висунуто офіційне обвинувачення у переслідуванні, якщо вона порушить умови такого попередження. Від початку року правоохоронці розслідували 18 інцидентів, зокрема погрози депутатам штату, переслідування або погрози працівникам депутатських приймалень і вандалізм. Торік таких розслідувань було 11.

Для всіх депутатів штату проведуть брифінг з питань безпеки після повідомлення про ймовірний напад на вікторіанську депутатку Гелен Гейнс. Поліція заявила, що безпекові заходи для парламентарів постійно переглядають і за потреби коригують відповідно до актуальних оцінок загроз.

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