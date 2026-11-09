Поліція Пусана виявила вісьмох за перепродаж квитків і місць на пляжі — Korea Herald

У південнокорейському Пусані поліція виявила вісьмох людей, серед яких був учень середньої школи, які намагалися перепродавати квитки або стягувати гроші за місця для перегляду Фестивалю феєрверків у Пусані. Перевірки відбулися поблизу пляжу Квангаллі, де на 21-й фестиваль, за оцінкою влади, зібралися близько 1,2 млн людей.

Продаж місць на піску

Деякі з виявлених людей розкладали на піску килимки, щоб зайняти місця, а потім пропонували їх за гроші через застосунок для торгівлі вживаними речами, повідомляє Korea Herald. Двоє чоловіків віком близько 20 і 30 років просили за такі місця 130 тис. і 100 тис. вон відповідно.

Учень середньої школи також намагався стягнути 100 тис. вон за позначене килимком місце. Поліція обмежилася попередженням, зважаючи на його вік.

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Перепродаж квитків і ціни

Правоохоронці також виявили чоловіка віком близько 30 років, який намагався перепродати через платформу для вживаних речей два квитки до сектора R за ціною, вищою за номінальну. Ще одна жінка віком близько 40 років намагалася продати з націнкою два квитки до сектора S.

Дорослим, яких виявили під час перевірок, призначили штрафи від 80 тис. до 160 тис. вон відповідно до Закону про покарання за незначні правопорушення. Поліція заявила, що продовжить протидіяти перепродажу квитків і місць для перегляду на фестивалях та виставах із великим скупченням людей.

Під час заходу ресторани в районі Квангаллі та готелі зазнали критики через високі ціни. Один ресторан пропонував набір із чотирьох страв і пляшки вина за 800 тис. вон за стіл, інший встановив ціну 150 тис. вон з людини за умови бронювання щонайменше для двох. За даними міського опитування 157 готелів та інших закладів розміщення в радіусі 500 метрів від місця фестивалю, вартість проживання в ніч заходу була в середньому на 94,5% вищою, ніж у звичайні вихідні. П'ятнадцять закладів підвищили ціни щонайменше втричі.

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