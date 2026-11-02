Поліція розігнала протестувальників після сутичок у Єрусалимі — Jerusalem Post
Поліція Ізраїлю в неділю ввечері розігнала учасників протесту на бульварі Хаїм Бар-Лев у Єрусалимі після того, як акція переросла в сутички. Демонстранти перекрили рух транспорту та, за заявою поліції, почали кидати предмети в правоохоронців, повідомляє Jerusalem Post.
Перекритий рух
За даними поліції, правоохоронців викликали на місце після блокування дороги та конфронтації з протестувальниками. Офіцер оголосив зібрання незаконним і наказав учасникам акції розійтися.
Частина присутніх не виконала вимогу про розхід. Після цього, як стверджують у поліції, вони почали кидати предмети в офіцерів, які перебували на бульварі.
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Сили поліції на місці
Для відновлення порядку та розблокування дороги співробітники поліцейської дільниці Лев ха-Біра за підтримки прикордонної поліції застосували силу, щоб розігнати учасників протесту. Після втручання рух на перекритих дорогах відновили.
Станом на останнє оновлення поліції, інформації про постраждалих або затриманих не надходило.