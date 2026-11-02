Поліція розігнала протестувальників після сутичок у Єрусалимі — Jerusalem Post

Поліція Ізраїлю в неділю ввечері розігнала учасників протесту на бульварі Хаїм Бар-Лев у Єрусалимі після того, як акція переросла в сутички. Демонстранти перекрили рух транспорту та, за заявою поліції, почали кидати предмети в правоохоронців, повідомляє Jerusalem Post.

Перекритий рух

За даними поліції, правоохоронців викликали на місце після блокування дороги та конфронтації з протестувальниками. Офіцер оголосив зібрання незаконним і наказав учасникам акції розійтися.

Частина присутніх не виконала вимогу про розхід. Після цього, як стверджують у поліції, вони почали кидати предмети в офіцерів, які перебували на бульварі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сили поліції на місці

Для відновлення порядку та розблокування дороги співробітники поліцейської дільниці Лев ха-Біра за підтримки прикордонної поліції застосували силу, щоб розігнати учасників протесту. Після втручання рух на перекритих дорогах відновили.

Станом на останнє оновлення поліції, інформації про постраждалих або затриманих не надходило.

Читай нас у