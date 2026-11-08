Поліція Сан-Паулу інкримінувала Лейте участь у злочинній організації — The Rio Times

Поліція штату Сан-Паулу в Бразилії за підсумками розслідування інкримінувала колишньому голові міської ради Сан-Паулу Мілтону Лейте та ще 12 особам участь у злочинній організації. Як повідомляє The Rio Times, у більшості повідомлень ідеться загалом про 13 фігурантів.

Розслідування проводили в межах операції Vectura Corrupta щодо ймовірного проникнення угруповання PCC, або Primeiro Comando da Capital, до компаній громадського транспорту в штаті Сан-Паулу. Поліція також звернулася до суду з клопотанням про превентивний арешт усіх 13 осіб.

Версія поліції

За даними поліцейського звіту, Лейте нібито відповідав за управління автобусними компаніями, які, за версією слідства, належали PCC. Правоохоронці також стверджують, що він є фактичним власником автобусного оператора Transwolff. Ці твердження є версією поліції та не були встановлені судом.

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Серед інших названих фігурантів — колишній президент муніципального транспортного органу SPTrans Леві дос Сантос Олівейра, член Ліберальної партії Бразилії Даніло Моргадо Сілва та Карла де Паула Мюллер. Представники захисту Олівейри, Сілви та Мюллер заперечили звинувачення.

Подальша процедура

Лейте перебуває під тимчасовим арештом із 18 вересня 2026 року, коли він сам здався владі. 20 жовтня його перевели з державної тюрми в Можі-дас-Крузес до центру тимчасового тримання №2 у Гуарульюсі через підозри в отриманні ним привілеїв під час утримання.

Суд ще не ухвалив рішення щодо клопотання поліції про превентивний арешт. Прокуратура штату Сан-Паулу має розглянути матеріали та вирішити, чи подавати формальні обвинувачення. Висновки поліції не є вироком, а всі фігуранти справи вважаються невинуватими, доки їхню провину не буде доведено в суді.

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