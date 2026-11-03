Поліція Сеула назвала підозрюваного у підпалі з 26 постраждалими — Korea Herald

Поліція Сеула в Південній Кореї оприлюднила ім’я та фотографії 77-річного Лі Мьон Су, якого підозрюють у підпалі двох патентних компаній у районі Каннам. Унаслідок пожеж, що сталися 20 жовтня, постраждали 26 людей.

Ім’я підозрюваного оприлюднили

Сеульське столичне поліцейське управління розмістило фотографії Лі Мьон Су на своєму сайті після рішення комітету з розгляду цього питання. Як повідомляє Korea Herald, чоловіка затримали невдовзі після пожеж.

Справу передали прокуратурі

Минулого тижня справу підозрюваного передали до прокуратури. Йому закидають підпал і замах на вбивство.

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Версія слідства та заява підозрюваного

Слідчі вважають, що підпал був спланований, а підозрюваний міг знати про присутність людей в офісах. Сам Лі заявив, що патентні компанії нібито ошукали його, а своєю метою він називав залякування людей, а не заподіяння їм шкоди.

У Південній Кореї особи та фотографії підозрюваних у тяжких злочинах можуть оприлюднювати, якщо є достатні докази їхньої причетності до правопорушень.

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