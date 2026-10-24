Поліція штату Анамбра в Нігерії провела мирну зустріч між відстороненим єпископом дієцезії Авка Александером Ібезімом та Самуелем Езеофором, призначеним наглядовим єпископом цієї дієцезії. Зустріч відбулася у п’ятницю в штаб-квартирі поліції штату в Авці, повідомляє Premium Times.

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Комісар поліції штату Ннанна Ама заявив, що сторони мають поважати судовий процес, який уже триває у цій справі. Він закликав єпископів шукати мирного вирішення суперечки через церковну ієрархію без шкоди для судового розгляду.

За словами речника поліції Точукву Ікенги, комісар наголосив, що парафіян і вірян не слід втягувати в конфлікт між церковними лідерами. Ама також застеріг сторони від провокаційних заяв, конфронтаційної поведінки та інших дій, які можуть посилити напруження або порушити громадський порядок.

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Причини суперечки

Предстоятель Церкви Нігерії Англіканської спільноти Генрі Ндукуба раніше відсторонив Ібезіма на шість місяців. За даними видання, серед висунутих проти єпископа звинувачень — продаж церковної землі за 2 млрд найр. Предстоятель заявляв, що відсторонення необхідне для прозорого розслідування звинувачень щодо єпископа та дієцезії.

Ібезім оскаржив у суді своє відсторонення та план дисциплінарного провадження щодо нього. Рада дієцезії Авка не визнала це рішення, заявивши про недотримання процедури, і пригрозила вийти зі складу Церкви Нігерії та повернутися до Церкви Англії, якщо рішення не скасують.

Зустріч у поліції відбулася після напруження в неділю, коли правоохоронців розгорнули біля англіканської церкви Святого Фейта в Авці. Там Ібезім, за повідомленнями, проводив службу попри відсторонення. Поліція заперечила твердження, що підтримує одну зі сторін конфлікту.

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