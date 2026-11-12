Поліція пакистанської провінції Сінд розпочала розслідування після того, як до кортежу президента Асіфа Алі Зардарі під час його візиту до Татти залучили несправний автомобіль. Йдеться про державний двокабінний пікап Toyota Revo з номером SPF-961, у якого, за повідомленням, під час поїздки виникла технічна несправність.

Як повідомляє The Express Tribune, офіс генерального інспектора поліції Сінду 3 листопада сформував для перевірки комісію з трьох членів. Генеральний інспектор поліції доручив їй подати повний звіт із рекомендаціями протягом семи днів.

Склад комісії

Головою комісії призначили додаткового генерального інспектора поліції Карачі Ахада Хана. До її складу також увійшли заступник генерального інспектора з логістики та соціального забезпечення Зубайр Дрешак і заступник генерального інспектора з фінансів Танвір Алам Одхо.

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Комісія має встановити, як автомобіль із несправністю та непридатний до експлуатації транспортний засіб призначили до президентського кортежу. Вона також має визначити посадовців і працівників, відповідальних за огляд пікапа та його залучення до поїздки.

Технічний стан і витрати

Розслідування охопить механічний стан автомобіля на момент його залучення, можливі попередні технічні дефекти, а також записи про ремонт і технічне обслуговування. Окремо комісія перевірить кошти, виділені та витрачені Спеціальним підрозділом безпеки поліції Сінду на пальне, транспорт, ремонт і закупівлю нових автомобілів.

У разі встановлення недбалості комісія має назвати відповідальних осіб і рекомендувати відомчі заходи відповідно до чинних правил. Також вона повинна запропонувати заходи для запобігання подібним випадкам під час майбутніх кортежів VIP- і VVIP-рівня.

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