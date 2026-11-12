Поліція Сінгапуру перевіряє ймовірне побиття дитини в TikTok — Channel NewsAsia

Поліція Сінгапуру перевіряє повідомлення про жінку, яка, за кадрами прямої трансляції в TikTok, кілька разів ударила маленьку дівчинку. Речник поліції підтвердив, що заяву було подано, а обставини справи вивчають, повідомляє Channel NewsAsia.

Відео оприлюднили у Facebook

Записи інциденту поширили 10 листопада у Facebook-групі Complaint Singapore. Користувач, який опублікував відео, попросив допомогти встановити батьків дівчинки та запропонував їм перевірити, чи є жінка на записі їхньою домашньою помічницею.

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На відео видно, як жінка неодноразово завдає дитині ударів по спині, ймовірно намагаючись приспати її. Також вона грубо кладе дівчинку на матрац. Жінка мандаринською мовою кілька разів наказує дитині спати, а та відповідає: «Ні».

Час і місце трансляції невідомі

Як зазначає CNA, коли саме і де було записано трансляцію, наразі невідомо. Також не встановлено, чи працює жінка, яку видно на відео, домашньою помічницею.

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