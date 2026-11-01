Поліція Сінгапуру запровадить номер 6000 0999 проти шахраїв — Channel NewsAsia

Поліція Сінгапуру з 2 листопада використовуватиме єдиний номер 6000 0999 для всіх вихідних дзвінків. Нововведення має допомогти людям відрізняти справжні звернення державних органів від шахрайських дзвінків, повідомляє Channel NewsAsia.

Поліція стане першою державною установою країни, яка запровадить такий механізм. Після кожного дзвінка з номера 6000 0999 людині надсилатимуть SMS від ідентифікатора відправника gov.sg з інформацією про способи подальшого зв’язку з поліцією.

Номер лише для вихідних дзвінків

Номер 6000 0999 використовуватимуть лише для вихідних викликів, тому він не прийматиме дзвінків у відповідь. Його також не застосовуватимуть у WhatsApp або Telegram. За потреби громадяни зможуть звернутися до поліції через її портал зворотного зв’язку або гарячу лінію.

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Ініціативу реалізують у межах спільної роботи поліції, Open Government Products, Міністерства цифрового розвитку та інформації і Управління розвитку інфокомунікаційних медіа. Уряд також планує поступово запроваджувати способи, які дадуть змогу легше впізнавати та перевіряти вихідні дзвінки інших державних органів.

Втрати від шахрайства

Із січня по вересень у Сінгапурі зареєстрували щонайменше 3230 випадків шахрайства, коли зловмисники видавали себе за державних посадовців. Сукупні втрати постраждалих становили щонайменше 142,5 млн сінгапурських доларів.

Найчастіше шахраї імітували саме поліцію: за цей період зафіксували щонайменше 1310 таких випадків, а втрати становили щонайменше 53,3 млн сінгапурських доларів. Поліція закликала не вважати співрозмовника посадовцем лише тому, що той знає персональні дані, та перевіряти його особу через офіційні канали. Відомство наголосило, що державні службовці не просять телефоном переказувати гроші чи передавати цінності, повідомляти дані для входу до банківських сервісів або встановлювати застосунки з неофіційних магазинів.

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