Поліція Тайваню протестувала бронежилети для закупівлі 55 556 жилетів — Taipei Times

Національне поліцейське агентство Тайваню провело тестування зразків бронежилетів у межах процедури закупівлі нових тактичних жилетів загальною вартістю 1,1 млрд тайванських доларів. Відомство планує замовити 55 556 жилетів для оснащення поліцейських по всій країні, повідомляє Taipei Times.

Оцінка комфорту та посадки

На початку місяця до випробувань залучили 60 поліцейських-добровольців. Вони приміряли зразки, подані виробниками, та оцінювали їхню ергономіку, посадку і комфорт. Відгуки учасників передавали до логістичного підрозділу агентства анонімно.

У конкурсі на постачання кваліфікувалися понад десять виробників із Тайваню, інших країн Азії, Європи та США. Агентство заявило, що не надаватиме переваги ані місцевим, ані іноземним компаніям.

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Підвищення граничної ціни

Поліція збільшила максимально допустиму вартість одного тактичного жилета з 12 тис. до 30 тис. тайванських доларів. Рішення ухвалили після скарг на якість штатного захисного спорядження.

Раніше цього року агентство закупило 1 тис. жилетів за попередніх бюджетних обмежень і передало їх патрульним. Поліцейські повідомляли, що це спорядження було жорстким, незручним і погано підходило за розміром. Керівник Національного поліцейського агентства Чжан Жунсін доручив оголосити тендер на заміну жилетів із кращими показниками комфорту, посадки та захисту. Нові жилети мають забезпечувати балістичний захист і захист від ударів ножем. Також агентство планує змінити правила, щоб бронежилети вважалися особистим спорядженням поліцейських, а не спільним майном дільниці чи патруля.

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