Поліція Тайваню затримала 320 осіб під час рейдів перед виборами — Taipei Times

Поліція Тайваню під час загальнонаціональної операції перед місцевими виборами 28 листопада мобілізувала понад 4 тисячі правоохоронців. Вони провели рейди та перевірки на 750 об’єктах, затримали 320 підозрюваних і виявили 337 кримінальних справ, повідомляє Taipei Times.

Рейди проти організованих угруповань

Комісар Бюро кримінальних розслідувань Цю Шао-чжоу заявив, що операцію розпочали після розслідування щодо ймовірних місцевих спільників Чан Чунь-цзє — помічника незалежної законодавиці Мей Чін. За даними джерела, Чан утік після звільнення під заставу у справі про ймовірне порушення Закону про національну безпеку.

За словами Цю, слідчі встановили зв’язки підозрюваних з організованими злочинними угрупованнями. На відміну від звичайних посилених поліцейських перевірок, операція була спрямована на підприємства та інші місця, які відвідували члени угруповань, підозрювані в роботі місцевими спільниками.

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Цю також заявив, що розслідування та затримання не проводитимуть за фіксованим графіком. Поліція має намір простежувати злочинні мережі, ліквідовувати їхню діяльність і перекривати фінансові канали, а всі підозри щодо незаконних дій ретельно розслідуватимуть.

Протидія групам, пов’язаним з іноземними структурами

Керівник відділу боротьби з бандами Юе Ін-цзун назвав дві цілі операції: підтримання громадського порядку напередодні голосування та протидію організованим групам, пов’язаним з іноземними структурами. Він зазначив, що поліція зосередилася на ймовірних місцевих спільниках, оскільки в нещодавніх справах банди, за підозрою слідства, допомагали розшукуваним уникати затримання та переховуватися.

На місцевих виборах у 22 містах і округах Тайваню обиратимуть посадовців на дев’ять типів місцевих посад, зокрема мерів, голів округів і депутатів міських та окружних рад.

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