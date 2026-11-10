Поліція Тасманії розслідує смерть 15-денного немовляти — ABC News Australia
Поліція штату Тасманія в Австралії розслідує смерть хлопчика віком 15 днів із південної частини штату. Дитину доправили до Королівської лікарні Гобарта з критичними травмами, повідомляє ABC News.
Госпіталізація та смерть дитини
За даними поліції, хлопчика госпіталізували у четвер, 5 листопада. Через два дні він помер. Поліція Тасманії повідомила, що справа є активним розслідуванням, тому відомство не надаватиме подальших коментарів.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Поліція просить надати інформацію
Поліція Тасманії звернулася до всіх, хто може мати інформацію у цій справі, з проханням зв’язатися з правоохоронцями. Дані також можна надати анонімно через Crime Stoppers Tasmania за номером 1800 333 000 або через сайт організації. Правоохоронці закликали повідомити будь-яку інформацію, яка може стосуватися цієї справи.