Поліція Тасманії розслідує смерть 15-денного немовляти — ABC News Australia

Поліція штату Тасманія в Австралії розслідує смерть хлопчика віком 15 днів із південної частини штату. Дитину доправили до Королівської лікарні Гобарта з критичними травмами, повідомляє ABC News.

Госпіталізація та смерть дитини

За даними поліції, хлопчика госпіталізували у четвер, 5 листопада. Через два дні він помер. Поліція Тасманії повідомила, що справа є активним розслідуванням, тому відомство не надаватиме подальших коментарів.

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Поліція просить надати інформацію

Поліція Тасманії звернулася до всіх, хто може мати інформацію у цій справі, з проханням зв’язатися з правоохоронцями. Дані також можна надати анонімно через Crime Stoppers Tasmania за номером 1800 333 000 або через сайт організації. Правоохоронці закликали повідомити будь-яку інформацію, яка може стосуватися цієї справи.

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