Поліція Таїланду готується викликати депутатку Рукчанок Срінорк — Bangkok Post

У Таїланді поліція готується викликати депутатку парламенту за партійним списком Народної партії Рукчанок Срінорк та оператора Facebook-сторінки Godd Dam у справі про наклеп. Справу пов’язують з імовірно підробленою квитанцією про банківський переказ на 7 млн батів, яка нібито вказувала прем’єр-міністра й міністра внутрішніх справ Анутіна Чарнвіракула як одержувача коштів.

Скаргу подав прем’єр-міністр

Як повідомляє Bangkok Post, Анутін Чарнвіракул подав скаргу після публікації квитанції на сторінці Godd Dam. Рукчанок Срінорк згодом поширила цей допис.

Начальник поліцейської дільниці Тхонглор Раттатхон Екхтітікулпат заявив, що слідчі чекають на свідчення ще одного свідка з боку заявника, перш ніж надіслати повістки. Допит заплановано на наступний тиждень; після нього, за словами посадовця, слідство матиме достатньо доказів для подальших дій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Срінорк і 26-річного оператора сторінки Чайрата Рекхаваттхану попередньо звинувачують у наклепі через публікацію. Чайрат перебуває під вартою в іншій справі, тому його мають офіційно поінформувати про це обвинувачення у в’язниці.

Kasikornbank заявив про підробку

Окремо Kasikornbank звернувся до поліції щодо ймовірної підробки квитанції з назвою банку та логотипом The Wisdom. Банк подав скаргу 26 жовтня до поліцейської дільниці Банг Сью після перевірки документа центром розгляду звернень клієнтів.

Квитанція нібито засвідчувала переказ 7 млн батів 31 жовтня 2023 року о 15:03. Банк заявив, що документ не був сформований через його систему, заперечив причетність до нього та попередив про ризик введення громадськості в оману, шкоди репутації й можливого використання для шахрайства.

Читай нас у