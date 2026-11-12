Поліція Уганди розслідує смерть чотирьох школярок у Кампалі — BBC News

Поліція Уганди розслідує смерть чотирьох учениць у школі столиці країни Кампали. Правоохоронці підозрюють, що причиною трагедії могло бути отруєння, повідомляє BBC News.

Обставини смерті

Дівчатка віком від дев’яти до 11 років померли у вівторок. Троє з них померли вдома, а четверта учениця — у лікарні під час надання невідкладної допомоги.

Розслідування триває

За інформацією школи Ta'aliim Primary School and Quran Memorisation Centre, вісім учнів з’їли апельсини, якими поділився один з учнів. П’ятеро дітей, серед яких були четверо загиблих, почали блювати. П’ята дитина перебуває в лікарні.

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Керівника школи затримали для сприяння розслідуванню. Територію навчального закладу відгородили та розглядають як місце злочину. Фахівці проводять посмертні дослідження, щоб встановити точну причину смерті.

Представник поліції, якого цитують місцеві медіа, повідомив, що детективи відвідають село, звідки походили апельсини. Угандійські медіа поширили відео з батьками загиблих, які розповідали про останні моменти життя своїх дітей. Деякі з них звинуватили школу в тому, що вона не надала чіткої та своєчасної інформації. Поліція висловила співчуття родинам і повідомила, що згодом надасть додаткові відомості.

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