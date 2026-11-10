Поліція Великої Британії оцінює нові звернення щодо Расселла Бренда — Cyprus Mail

Поліція Великої Британії повідомила, що детективи оцінюють нові звернення та інформацію щодо коміка Расселла Бренда після його ув’язнення за зґвалтування і сексуальні напади. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Нові звернення до слідчих

Представник поліції заявив, що кілька людей звернулися до слідчої групи під час судового процесу та після нього. Вони надали інформацію або повідомили про можливі кримінальні правопорушення.

За словами представника правоохоронців, детективи оцінюють ці відомості в межах поточного розслідування.

У понеділок 51-річного Бренда засудили до 10 років і шести місяців ув’язнення після визнання винним у зґвалтуванні однієї жінки та сексуальних нападах на трьох інших. Як повідомило видання, ці злочини сталися у 2004–2009 роках.

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Інші заяви та позиція Бренда

Після обвинувального вироку детективи повідомляли, що перевіряють ще два повідомлення про ймовірні зґвалтування. Одне з них стосується дівчини, якій на той час було 16 років. Керівник поліції Лондона також очікував, що інші жінки можуть звернутися до правоохоронців.

Бренд заперечував усі обвинувачення та заявляв, що ніколи не мав сексу без згоди. Його колишня дівчина Джемайма Голдсміт написала в X, що 2014 року викликала поліцію через конфлікт у своєму будинку, однак не висувала обвинувачень.

Бренд здобув популярність у Великій Британії як ведучий спінофу шоу Big Brother на Channel 4. Згодом він працював на телебаченні й радіо та знімався у кіно, зокрема у стрічці Get Him to the Greek.

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