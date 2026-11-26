Британська поліція та персонал Міністерства оборони відреагували на підозру щодо бомбової загрози у командному штабі Королівського військово-морського флоту в Портсмуті на півдні Англії. Про інцидент, що стався у четвер, повідомила Jerusalem Post. У первинній заяві Королівський флот закликав громадськість не наближатися до району, поки екстрений персонал реагував на подію.

База HMS Excellent

Інцидент стався на HMS Excellent — береговій базі Королівського флоту. На її території розміщений штаб, відповідальний за нагляд за напрямом роботи та управлінням британською військово-морською службою. Саме цей командний штаб згадується у повідомленні про підозрювану загрозу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Статус повідомлення

Джерело характеризує ситуацію як підозру щодо бомбової загрози, а не як підтверджений факт. Матеріал позначено як такий, що оновлюється, тому деталі інциденту можуть уточнюватися.

Читай нас у