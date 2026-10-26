Поліція Вікторії розслідує погрозу міністру Полу Едбруку — ABC News Australia

В Австралії поліція штату Вікторія розслідує повідомлення про ймовірну погрозу міністру служб екстреного реагування Полу Едбруку. За словами міністра, в суботу він знайшов кулю на капоті свого автомобіля.

Куля з написом і номером пожежника

Едбрук — колишній пожежник і депутат парламенту штату від округу Франкстон. Він виявив предмет, коли повернувся до автомобіля. За даними ABC News, на кулі були викарбувані слово «RAT» та колишній службовий номер Едбрука як пожежника.

Міністр заявив, що невелика частина людей в Об'єднаній профспілці пожежників вважає допустимими погрози та залякування, однак це не представляє всіх пожежників. Він назвав інцидент новим крайнім проявом у низці погрозливої поведінки щодо політиків і повідомив, що про нього поінформували поліцію.

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Розслідування поліції

Поліція Вікторії підтвердила, що її підрозділ із розслідування загроз вивчає повідомлення про погрозу члену парламенту штату, яка нібито сталася в ширшому районі Франкстона. Детективи встановлюють обставини інциденту.

Об'єднана профспілка пожежників із 2021 року перебуває у трудовому спорі з пожежно-рятувальною службою Вікторії. Нині профспілка звернулася до Комісії з чесної праці щодо колективного трудового договору. ABC News звернулося до профспілки по коментар.

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