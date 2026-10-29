Поліція заявила про загибель двох підозрюваних у викраденні дитини в Пакистані — Dawn

У Мурідке в Пакистані під час перестрілки загинули двоє затриманих підозрюваних у викраденні заради викупу та вбивстві п’ятирічного Ауна Аббаса. Як повідомляє Dawn, поліція стверджує, що загиблими були Асіф і Муніб.

Версія поліції про перестрілку

За даними поліції, спільна група поліції Мурідке та Департаменту контролю за злочинністю доправляла затриманих, щоб вилучити знаряддя вбивства та інші докази. У цей момент по правоохоронцях нібито відкрили вогонь озброєні люди.

Поліція заявила, що нападники намагалися звільнити затриманих. Під час перестрілки Асіф і Муніб дістали поранення та померли на місці. За версією правоохоронців, у них стріляли їхні спільники, яким вдалося втекти, скориставшись темрявою.

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Викрадення дитини

За твердженням поліції, два місяці тому підозрювані викрали Ауна Аббаса, коли той грався біля свого будинку. Вони нібито вимагали за звільнення дитини 2 млн рупій, однак батько хлопчика Мунір Хуссейн не зміг зібрати цю суму.

Правоохоронці також заявили, що підозрювані жили неподалік від родини дитини, стежили за нею та телефонували батькові з погрозами, вимагаючи викуп. Після передання справи до CCD слідчі встановили, що дзвінки надходили з номера, зареєстрованого в Лахорі. Його власник раніше заявив про зникнення SIM-картки.

У вівторок увечері, за даними поліції, тіло хлопчика знайшли у ставку в селі за вказівкою затриманих. Правоохоронці стверджують, що тіло поклали в мішок і обтяжили цеглою, аби воно не спливло на поверхню.

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