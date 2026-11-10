Поліція заявила про завершення розслідування загибелі ведучої в Равалпінді — Dawn

У пакистанському Равалпінді поліція заявила про завершення розслідування загибелі телеведучої та ведучої програм Рабії Ахсан. Чоловіка загиблої, Мухаммада Ахсана, затримали, а пістолет, який, за даними слідства, використовували під час інциденту, вилучили. Як повідомляє Dawn, справу зареєстрували за статтею про умисне вбивство та за статтею про незаконне володіння зброєю.

Питання відкликання справи вирішуватиме суд

Високопоставлений представник поліції на умовах анонімності заявив, що можливе примирення між заявником у справі та підозрюваним не залежить від правоохоронців. За його словами, якщо брат загиблої подасть клопотання про відкликання заяви, рішення про його прийняття ухвалюватиме суд першої інстанції.

Посадовець коментував повідомлення про те, що брат Рабії Ахсан нібито вирішив відкликати заяву проти її чоловіка, заявивши про випадковий постріл. Сам затриманий також стверджував, що вистрілив випадково.

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Дані поліції та заява родича

Під час первинного огляду тіла поліція виявила кульове поранення нижче шиї. Тіло Рабії Ахсан знайшли на підлозі спальні. Правоохоронці зазначили, що постріл, за їхніми попередніми висновками, не був здійснений впритул: на шиї не виявили слідів закопчення.

Поліція також повідомила, що вилучений у чоловіка телеведучої пістолет не мав ліцензії: він не зміг надати відповідний документ на зброю, яку придбав у Хаятабаді. За даними слідства, пістолет був заряджений, коли підозрюваний нібито направив його на дружину. Правоохоронці мають провести криміналістичне дослідження мобільних телефонів подружжя.

Заяву до поліції подав брат загиблої Хурам Ахмед. У документі він зазначив, що його сестра та мати перебували на подвір’ї близько 14:30, тоді як Рабія Ахсан із чоловіком були в спальні. Жінки почули постріл, після чого сестра загиблої зайшла до кімнати й побачила Рабію Ахсан на підлозі в калюжі крові, а її чоловіка — поруч із пістолетом у руках. Подружжя прожило у шлюбі 16 років і виховувало двох дочок.

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