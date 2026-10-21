Поліція заявила, що в Ісламабаді застрелили підозрюваного у візовому шахрайстві — Dawn

Поліція Ісламабада заявила, що головний підозрюваний у справі про можливе візове шахрайство, пов'язаній зі смертю 20-річної студентки Лаіби Іджаз, дістав поранення під час стрілянини, яку нібито відкрили його спільники. Іджаз, за даними видання, ймовірно наклала на себе руки. Після госпіталізації підозрюваний помер, повідомляє Dawn.

Стрілянина під час операції

За словами речника поліції Ісламабада, затриманий повідомив правоохоронцям інформацію про ще одного підозрюваного. Поліцейські везли його, щоб встановити місце перебування цієї людини, коли четверо ймовірних спільників на двох мотоциклах відкрили безладний вогонь по правоохоронцях, намагаючись звільнити затриманого.

Підозрюваний зазнав поранень, тоді як поліцейські не постраждали завдяки бронежилетам і захисним заходам, заявив речник. За його словами, пошуки інших ймовірних спільників тривають.

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Справи щодо смерті студентки

Лаіба Іджаз навчалася в Міжнародному ісламському університеті. За даними слідства, її родина передала 5 мільйонів пакистанських рупій за сприяння в переїзді дівчини до США для продовження навчання. Підозрюваного агента також звинувачували у переданні їй фальшивих документів для поїздки.

Після смерті Іджаз у відділку поліції Рамна відкрили справу за статтями про ненавмисне вбивство та дії кількох осіб зі спільним наміром. Федеральне агентство розслідувань Пакистану також зареєструвало окрему справу за скаргою дядька студентки по материнській лінії — щодо шахрайства, підбурювання та міграційного шахрайства.

За версією агентства, головний підозрюваний разом із жінкою-спільницею міг отримати від родини Іджаз мільйони рупій, неправдиво представляючи свою особу та професійний статус. Гроші, за даними FIA, брали нібито за працевлаштування її брата та організацію вступу Лаіби до Гарвардського університету у США.

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