Поліція Західної Австралії не має даних про напад на підлітка в Брумі — ABC News Australia

Поліція Західної Австралії заявила, що не має запису про нібито напад і пограбування 15-річного підлітка в Брумі, Австралія. Анонімний допис у місцевій Facebook-групі спонукав деяких користувачів переказати гроші на банківський рахунок, реквізити якого опублікували в коментарях, повідомляє ABC News.

Анонімний допис

Повідомлення з'явилося 26 жовтня у групі Broome Noticeboard. Його автор стверджував, що двоє чоловіків напали на його 15-річного сина з аутизмом і пограбували його.

Понад 100 людей у коментарях запитували, як можуть допомогти. Згодом там оприлюднили банківські реквізити та ім'я, а кілька користувачів повідомили, що вже надіслали кошти. Допис пізніше видалили.

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Відповідь поліції та поради

У повідомленні також стверджувалося, що про інцидент поінформували поліцію і що правоохоронці нібито мали записи камер відеоспостереження. Поліція Західної Австралії повідомила ABC News, що не має даних про такий випадок, а твердження про відеозаписи не відповідає дійсності.

У травні в іншій Facebook-групі було опубліковано прохання про допомогу після нібито проникнення до автомобіля та викрадення грошей, банківських карток і інструментів. ABC News не зміг перевірити цю заяву, оскільки в дописі не вказали місце події.

У Meta заявили, що переглядають контент і співпрацюють з урядовими та правоохоронними органами для захисту користувачів від шахрайства. Професор Університету Кертіна Тама Лівер зазначив, що анонімні дописи та публікація платіжних реквізитів у коментарях можуть допомагати обходити перевірки платформи. Представниця служби захисту прав споживачів регіону Кімберлі Андж Іннес порадила не переказувати гроші незнайомим людям і повідомляти про підозрілі випадки WA ScamNet, поліції, платформі та адміністраторам спільноти.

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