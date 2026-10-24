У столиці Нігерії Абуджі поліція затримала сімох підозрюваних у справі про викрадення чотирьох членів однієї родини та загибель 14-річної Олувадамілоли Адедайо. За даними Premium Times Nigeria, родина сплатила викрадачам 16,2 млн нігерійських найр, після чого ті вимагали ще 50 млн найр.

Викрадення родини

За інформацією поліції, 23 серпня озброєні люди викрали Олувадамілолу разом із матір’ю Ненсі, 12-річним братом Девідом та домашньою працівницею Дженніфер Девід. Це сталося в Кучіяко, Кудже, в Абуджі.

Матір відпустили приблизно через годину, щоб вона могла координувати сплату викупу. Девід утік до того, як родина передала гроші. Він розповів, що викрадачі утримували полонених у гірській місцевості, а його сестра поранила одного з нападників мачете. За словами хлопця, після цього дівчину побили, закидали камінням і скинули зі схилу.

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Пошуки та затримання

Командир спеціального тактичного підрозділу розвідувального департаменту поліції Віктор Годфрі заявив, що тіло дівчини 19 жовтня виявили в лісі Тукуба в Кудже під час операції на основі розвідданих. Рештки передали до лікарняного моргу для зберігання та можливого розтину.

За даними поліції, двох підозрюваних затримали в громаді Ріджана штату Кадуна, ще п’ятьох — у Сагбон-Лугбе в Абуджі. Поліція також повідомила про вилучення чотирьох автоматів АК-47, саморобного револьвера, 63 набоїв, мотоцикла, 400 тис. найр і мобільного телефону, який, за її даними, використовували для переговорів про викуп.

Слідчі також пов’язують цю групу з викраденням бізнесмена Джона Алі в Кудже 24 вересня. За версією поліції, його звільнили після передання 3 млн найр і карток поповнення мобільного зв’язку на 100 тис. найр. Розслідування триває, правоохоронці розшукують інших імовірних учасників угруповання.

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