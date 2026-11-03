За даними ABC News, джерела видання повідомили, що поліцейський звіт у Папуа Новій Гвінеї ідентифікував предмет, знайдений у вантажному контейнері на причалі Порт-Морсбі, як нерозірваний 130-міліметровий китайський артилерійський снаряд Type 59. У звіті зазначено, що він містить вибухову речовину та підривач.

Заява посольства КНР

Посольство Китаю в Порт-Морсбі того дня заявило у соцмережах, що пов’язана з інцидентом компанія провела перевірку на місці. За версією дипломатичного представництва, об’єкт, про який повідомляли як про артилерійський снаряд, є пляшкою вина у формі снаряда та не становить небезпеки.

Китайські посадовці також заявили, що інформують поліцію Папуа Нової Гвінеї про розвиток ситуації та очікують офіційних висновків розслідування. Водночас, за даними джерел ABC News, поліцейський звіт передали слідчим у кримінальній справі.

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Перевірка та затримання

Після виявлення предмета поліція та військові фахівці зі знешкодження вибухонебезпечних предметів забезпечили безпеку на місці й вивезли його для аналізу. Для дослідження використали рентгенівський апарат, який Австралія передала Королівській поліції Папуа Нової Гвінеї.

У п’ятницю правоохоронці затримали чотирьох громадян Китаю у зв’язку з інцидентом. За інформацією ABC News, вони залишаються під вартою в Порт-Морсбі. Комісар поліції Папуа Нової Гвінеї Девід Меннінг заявляв, що район оперативно убезпечили, аби знизити ризик для людей поблизу.

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