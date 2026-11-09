Польки здобули золото Юнацьких Олімпійських ігор у баскетболі 3x3 — Interia Sport

Жіноча збірна Польщі з баскетболу 3x3 виборола золоту медаль Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі, Сенегал, перемігши у фіналі команду Китаю з рахунком 12:11. Для польської делегації це перше золото на нинішніх змаганнях, повідомляє Interia Sport.

Шлях до фіналу

До складу польської команди увійшли Стефанія Онуора, Лена Олейнічак, Нікола Бжеська та Габріела Стефанович. На шляху до вирішального матчу вони обіграли Францію — 17:15, Китайський Тайбей — 20:10 та Єгипет — 19:14. Єдиної поразки польки зазнали в грі проти господарок турніру із Сенегалу — 19:20.

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри проходять у столиці Сенегалу з 31 жовтня до 13 листопада. Польщу на турнірі представляють 24 спортсмени, які змагаються, зокрема, у боксі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, фехтуванні, настільному тенісі, тріатлоні та вітрильному спорті.

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Розв'язка в останні секунди

У фіналі польки вели 5:1 приблизно за сім хвилин до завершення гри, однак збірна Китаю скоротила відставання та зрівняла рахунок за три хвилини до кінця. Після дальнього влучання Лени Олейнічак і кидка Стефанії Онуора Польща повела 11:9.

Китаянки скоротили різницю до одного очка та заволоділи м'ячем, але за 10 секунд до кінця матчу Їхан Тан припустилася пробіжки. Польська команда втримала перемогу 12:11 і здобула золоту медаль.

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