Полковник Бестер заявив, що Селебі наказав опечатати файли TRC — Daily Maverick

У ПАР відставний полковник поліції Луї Бестер заявив Комісії Хампепе з розслідування затримок у кримінальних переслідуваннях, що опечатав 10 ящиків матеріалів Комісії правди та примирення (TRC) за наказом тодішнього національного комісара поліції Джекі Селебі. Як повідомляє Daily Maverick, Бестер зберігав головний файл TRC, який Національний орган прокуратури ПАР передав поліції у 2004 році.

Суперечливий меморандум

Під час перехресного допиту Бестер заявив, що його роль обмежувалася зберіганням офіційних документів та організацією незалежної судово-технічної експертизи спірного меморандуму. Документ у 2003 році підготував Антон Аккерманн, який очолював підрозділ прокуратури з розгляду пріоритетних злочинів.

Комісія заслухала свідчення, що меморандум, у якому відстежували статус справ TRC, нібито змінили, вказавши в ньому дату 2006 року. За версією, яку розглядала комісія, це мало підтримати твердження, що підрозділ прокуратури готував арешти так званих ANC 37, серед яких був тодішній президент Табо Мбекі. Аккерманн раніше заявляв, що ймовірна підробка була не технічною помилкою, а «прорахованою спробою представити його прокурором, який діяв самовільно».

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Зберігання та перевірка документів

Бестер розповів, що 27 серпня 2007 року його викликали до офісу Селебі, де обговорювали цей меморандум. Документ, позначений як «Лист 4», був одним із 73 оригіналів підписаних меморандумів із рішеннями та рекомендаціями, які зберігалися у сейфі в його офісі.

Він також відкинув твердження заступника Аккерманна Кріса Макадама про те, що мав особистий інтерес до переслідування високопосадовців Африканського національного конгресу. За словами Бестера, він не отримував завдання розслідувати справи, пов’язані з ANC 37, а відповідні матеріали залишалися опечатаними на зберіганні до подальших вказівок прокуратури.

У серпні 2007 року Бестер залучив компанію Forensic Document Consultants, щоб перевірити, чи зазнав меморандум втручання. Пізніше Комісія Хампепе запросила в нього матеріали розслідування, документи про фінансування експертизи, інвентарний список 10 ящиків, переклади афідевіту співробітника поліції Суїкера Брітса та повний щоденник поліцейського розслідування. Бестер передав ці документи комісії.

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