Польська профспілка анонсувала страйк у Dino та протести 20–23 грудня — RMF24

У Польщі профспілка OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu анонсувала страйк у торговельній мережі Dino та протести в інших мережах, зокрема Kaufland, Biedronka і Lidl. Акції заплановані на 20–23 грудня, повідомляє RMF24.

Як пропонують протестувати

Профспілка закликала працівників магазинів працювати сумлінно й відповідно до правил, але без поспіху та роботи понад власні сили. Учасникам також рекомендують користуватися передбаченими перервами, дотримуватися норм охорони праці, носити чорні стрічки, розповідати покупцям про умови роботи та фіксувати можливі порушення для передачі профспілці.

Організатори заявляють про нестачу персоналу, додаткові обов'язки, часті зміни графіків та посилення тиску на працівників. У зверненні профспілки йдеться, що працівники торгівлі часто отримують базову зарплату на рівні мінімальної, а також можуть стикатися з робочими дорученнями поза робочим часом.

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Вимоги профспілки

OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu вимагає реального права на страйк, дієвого захисту працівників і суворіших санкцій для компаній, які, за твердженням профспілки, порушують трудові права. Організація наголошує, що показники продажів не мають бути важливішими за здоров'я та безпеку персоналу.

Протест заплановано напередодні різдвяних свят. За даними галузевого видання Wiadomości Handlowe, після закриття магазинів увечері 23 грудня великі продуктові та непродовольчі торговельні заклади відновлять роботу вранці 28 грудня. Причина — поєднання Святвечора, Різдва та неділі 27 грудня, на яку поширюється заборона торгівлі.

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