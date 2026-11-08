Польська волейбольна ліга проведе матчі під час національної жалоби — Interia Sport

У Польщі Польська волейбольна ліга вирішила не переносити матчі, заплановані на 8 і 9 листопада, коли в країні триватиме дводенна національна жалоба. Перед кожною грою оголошуватимуть хвилину мовчання, а матчі проводитимуть без музичного супроводу.

Матчі відбудуться за календарем

Як повідомляє Interia Sport, рішення стосується поєдинків TAURON Liga, TAURON Liga Kobiet і TAURON 1. Liga. У заяві Польської волейбольної ліги зазначили, що всі заплановані зустрічі відбудуться відповідно до календаря. Кожному матчу передуватиме хвилина мовчання, а музичного супроводу не буде.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Міста проведення ігор

У TAURON Liga матчі заплановані в Жешуві, Сувалках, Ястшембе-Здруї та Ольштині. Поєдинок TAURON Liga Kobiet має відбутися в Ополі, а ігри TAURON 1. Liga — у Седльцях, Сендзишуві-Малопольському та Радомі.

Національну жалобу на 8–9 листопада президент Польщі Кароль Навроцький оголосив після стрілянини на вулицях Кракова. За даними Interia Sport, станом на 23:45 7 листопада внаслідок нападу загинули шість людей, а кільканадцять дістали поранення. Чоловіка, якого видання називає нападником, затримали; за даними джерела, він також зазнав поранення під час втручання правоохоронців.

Читай нас у