Польські посадовці пропонують посилити контроль за зброєю — Notes from Poland

У Польщі заступники міністрів оборони та внутрішніх справ запропонували переглянути правила доступу до зброї після стрілянини в Кракові, внаслідок якої загинули шестеро людей. Як повідомляє Notes from Poland, прокуратура розпочала терористичне розслідування.

За даними слідства, 24-річний Міхал Оксінський їздив історичним центром Кракова та стріляв з автомобіля у випадкових людей. Ще понад десятеро людей зазнали поранень. Пізніше в його будинку виявили тіла батьків і сестри, які були застрелені. Під час перестрілки з двома поліцейськими нападник дістав тяжкі поранення й згодом помер у лікарні. Один із правоохоронців залишається у тяжкому, але стабільному стані.

Пропозиції урядовців

Заступниця міністра оборони Магдалена Собковяк-Чарнецька заявила, що трагедія є аргументом проти розширення доступу до вогнепальної зброї. Вона також поставила питання, чи має бути настільки простим отримання дозволу та володіння великою кількістю різних видів зброї для спортивних потреб.

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Оксінський і його батько мали дозволи на володіння зброєю для спортивних цілей та законно володіли 11 одиницями зброї. Речник Національної прокуратури Пшемислав Новак повідомив, що в автомобілі та при нападнику знайшли дві гвинтівки AR-15, два пістолети й близько 500 набоїв. Ще сім одиниць зброї виявили в його будинку. За словами Новака, правоохоронці переглянуть питання дозволів на зброю.

Реєстрація чорнопорохової зброї

Заступник міністра внутрішніх справ Чеслав Мрочек заявив, що влада може повернутися до планів реєструвати чорнопорохову зброю. Така зброя наразі не охоплена реєстром і процедурою отримання дозволу; до неї належать зразки, виготовлені до 1885 року, та їхні сучасні репліки. Він наголосив, що це питання безпосередньо не пов’язане з нападом у Кракові, однак подія стала приводом знову розглянути відповідні пропозиції.

Кількість зареєстрованої вогнепальної зброї у Польщі перевищила 1 мільйон, тоді як у 2014 році вона становила близько 380 тисяч. У 2025 році в країні видали рекордні 50 709 нових дозволів на зброю — на 10,6% більше, ніж роком раніше.

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