Польський гонщик Борис Лижень перейде до Eurocup-3 у 2027 році — Interia Sport

16-річний польський автогонщик Борис Лижень у 2027 році виступатиме в серії Eurocup-3 у складі нідерландської команди MP Motorsport. Про продовження співпраці гонщика з командою та його перехід до вищої категорії повідомляє Interia Sport.

Підсумки сезону у Формулі-4

Лижень завершив сезон іспанської Формули-4 на четвертому місці в загальному заліку пілотів. Серед дебютантів він посів третю позицію.

Протягом чемпіонату поляк здобув три перемоги, шість разів фінішував на подіумі та один раз виборов поул-позицію. Також на його рахунку шість найшвидших кіл. Значну частину сезону він залишався у боротьбі за титул.

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Новий етап із MP Motorsport

10 листопада оголосили, що Лижень залишиться в MP Motorsport і в сезоні 2027 року змагатиметься у Eurocup-3. Сам гонщик у коментарі для пресрелізу зазначив, що радий продовжити роботу з командою та перейти разом із нею до нової для себе серії.

За словами Лиженя, команда допомогла йому швидко освоїти болід Формули-4, а вже після кількох гонок він зміг конкурувати з лідерами. Він назвав дебютний сезон таким, що мав як успіхи, так і складні моменти, та висловив намір продовжити боротьбу за високі результати в Eurocup-3.

Роберт Кубіца залишається єдиним польським гонщиком, який виступав у Формулі-1: він дебютував у серії 2006 року, а 2008-го переміг на Гран-прі Канади.

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