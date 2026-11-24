Міністр Польщі, який опікується роботою спецслужб, Томаш Сємьоняк заявив, що мирна угода щодо України не зупинить гібридні операції Російської Федерації — держави-агресора — проти європейських країн. За його словами, Москва прагнутиме залякувати уряди Європи та послаблювати НАТО, навіть якщо війна Росії проти України завершиться. Про це повідомляє Politico Europe з посиланням на інтерв’ю посадовця.

Цілями стають залізниці та оборонні об’єкти

Сємьоняк сказав, що останніми місяцями російські таємні операції посилилися. За його словами, виконавці таких операцій перейшли від підпалів складів і торговельних центрів до атак на залізницю, засоби зв’язку та оборонні об’єкти.

Частина цих дій, як стверджує польський міністр, спрямована на зрив постачань для України. Польща, яка є великим транзитним вузлом для західної допомоги Києву, особливо вразлива до таких загроз. Торік поблизу Варшави диверсанти, які, за словами Сємьоняка, діяли за наказом Росії, підірвали ділянку залізниці на одному з основних маршрутів перевезення допомоги Україні.

Раніше цього місяця охоронці в Естонії запобігли спробі підпалу заводу з виробництва безпілотників. Влада країни поклала відповідальність за цей випадок на російську військову розвідку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вплив на підтримку України та вимоги до НАТО

Сємьоняк зазначив, що оцінювати інтенсивність таких операцій лише за кількістю інцидентів складно. Хоча підпали залишаються поширеними, одна атака на залізницю може спричинити катастрофу з масовими жертвами. За його словами, метою є не лише руйнування інфраструктури, а й послаблення готовності суспільств підтримувати Україну через поширення страху, напруги та недовіри до європейських урядів.

Польський міністр також назвав імовірність випадкового характеру вторгнення Росії в повітряний простір Польщі, яке сталося у п’ятницю, «близькою до нуля». На його думку, такі інциденти можуть бути перевіркою реакції Польщі та її союзників по НАТО.

Сємьоняк заявив, що Росія намагається пов’язати мир в Україні з формуванням так званої нової архітектури безпеки в Європі. Москва знову висуває вимогу повернути військову присутність НАТО до рівня 1997 року — до вступу Польщі та країн Балтії до Альянсу. Це означало б виведення союзних сил, розміщених у цих державах для їхньої оборони. Politico зазначає, що жодних таких поступок не погоджено.

За словами Сємьоняка, Польща та інші члени НАТО мають право самостійно визначати кількість союзних військ і військових об’єктів на своїй території. Він також вважає, що як сприятливий, так і несприятливий для Москви розвиток подій в Україні може спонукати Росію розширювати гібридну агресію.

Читай нас у