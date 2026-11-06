Польща домагається включення ETS2 до переговорів про реформу ETS — RMF24

У бельгійському Брюсселі Польща 6 листопада домагатиметься включення системи ETS2 до обговорення реформи ETS1. Представник Варшави переконуватиме головування Ірландії додати це питання до переговорів, повідомляє RMF24.

Польська пропозиція щодо ETS2

ETS2 має запрацювати у 2028 році та охоплюватиме викиди від спалювання палива в дорожньому транспорті й опаленні будинків. У Польщі вважають, що включення цього питання до переговорів про ETS1 могло б відкрити шлях до відтермінування запуску ETS2 щонайменше до 2030 року або надання системі добровільного характеру до того, як її витрати відчують домогосподарства.

За даними RMF24, перший компромісний текст щодо перегляду ETS1, представлений цього тижня головуванням Ірландії, не містить згадки про ETS2. Неназваний дипломат ЄС пояснив виданню, що документ поки має технічний характер і не вирішує ключових політичних суперечок.

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Позиції інших країн

Наразі головування проводить окремі консультації з державами-членами, під час яких країни представляють свої вимоги. На їхній основі мають підготувати наступний, більш політичний компромісний проєкт. Спільну позицію планують узгодити до 11 грудня.

Проти повторної зміни строків або правил ETS2 виступає Європейська комісія, а також група країн на чолі з Данією та Швецією. Вони вважають, що повернення до цього питання ускладнить переговори й відтермінує домовленість. Водночас, за інформацією RMF24, повернення до дискусії про ETS2 підтримують десять держав, серед яких Чехія, Словаччина, Угорщина та Італія.

Варшава також домагається змін до ETS1: повільніше вилучати квоти на викиди з ринку, збільшити обсяг безкоштовних квот для промисловості, посилити підтримку теплопостачання й модернізації підприємств, а також запровадити дієвіші механізми протидії спекуляціям на ринку квот.

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