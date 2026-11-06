Польща готова до компромісу щодо відтермінування правил ЄС про метан — RMF24

Польща готова піти на компроміс у переговорах держав ЄС щодо відтермінування запровадження вимог для імпортерів газу та нафти про моніторинг і звітування щодо викидів метану. Як повідомляє RMF24, Варшава спочатку виступала за перенесення строків на три роки, однак тепер допускає компромісний варіант.

Вимоги до постачальників

Регламент ЄС зобов’язує імпортерів газу та нафти підтверджувати, що їхні закордонні постачальники контролюють і звітують про викиди метану відповідно до європейських вимог. У Польщі побоюються, що постачальники, які не встигнуть пристосуватися до нових правил, можуть перенаправити сировину на інші ринки. Це, за оцінкою Варшави, здатне обмежити доступність палива в Європі.

За трирічне відтермінування виступають Польща, Чехія, Італія, Угорщина, Словаччина, Греція та Словенія. Польща була серед ініціаторів коаліції країн, які домагаються такого рішення.

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Розбіжності між країнами ЄС

Єврокомісія спочатку не планувала змінювати регламент, однак після тиску з боку президента Франції Емманюеля Макрона запропонувала річне відтермінування. Цей варіант підтримують Франція, Іспанія, Фінляндія, Данія, Люксембург і Португалія.

За даними RMF24, можливим компромісом може стати відтермінування на строк понад рік, але менш як три роки. Раніше також обговорювали однорічне перенесення з додатковим механізмом, який дозволив би продовжити термін, якщо компанії не будуть готові виконати вимоги або Єврокомісія не встигне підготувати необхідні настанови.

Щоб нові строки почали діяти з початку наступного року, Європарламент і Рада ЄС мають до кінця року погодити та ухвалити зміни до регламенту. Європарламент у своїй переговорній позиції вже підтримав трирічне відтермінування.

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