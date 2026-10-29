Польща й Індія прагнуть збільшити торгівлю до $10 млрд — The Hindu International

Польща та Індія прагнуть збільшити обсяг двосторонньої торгівлі з $6 млрд до $10 млрд. Про це повідомляє The Hindu International після нещодавнього візиту польського прем’єр-міністра Дональда Туска до Індії.

Економічна й оборонна співпраця

Цей візит став першим приїздом глави уряду Польщі до Індії за 16 років. Видання зазначає, що стратегічне партнерство Варшави та Нью-Делі, як очікується, зміцнюватиметься завдяки активнішій економічній та оборонній співпраці.

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Відносини між Польщею та Індією підвищили до рівня стратегічного партнерства під час візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Польщі у 2024 році. Та поїздка була першим візитом індійського прем’єр-міністра до Польщі за 45 років.

Диверсифікація партнерств

Варшава також намагається диверсифікувати міжнародні партнерства на тлі розчарування у відносинах із Китаєм. Серед чинників The Hindu International називає дисбаланс у торгівлі та підтримку Пекіном держави-агресора Росії.

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