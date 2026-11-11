Польща не видасть візи російським стрибунам на етапи Кубка світу — Interia Sport

У Польщі російські стрибуни на лижах не отримають віз для участі в етапах Кубка світу у Віслі та Закопаному. Через це вони не зможуть виступити на змаганнях, запланованих у Віслі на 4–6 грудня та в Закопаному на 15–17 січня.

Позиція польського МЗС

Як повідомляє Interia Sport, Міністерство закордонних справ Польщі послалося на урядове розпорядження про тимчасове обмеження прикордонного руху. Громадяни Російської Федерації, держави-агресора, не мають права перетинати польський державний кордон, що є зовнішнім кордоном ЄС, а також користуватися польськими повітряними й морськими пунктами пропуску, якщо не належать до визначених виняткових категорій.

У відомстві зазначили, що учасників спортивних заходів у Польщі немає серед категорій громадян РФ, на яких ці обмеження не поширюються. Тому, за позицією МЗС, правових підстав для видачі віз російським стрибунам для участі у змаганнях у країні немає.

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Допуск FIS

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду FIS раніше дозволила кільком російським стрибунам виступати в новому сезоні Кубка світу під нейтральним прапором. Федерація заявляла, що до змагань допускатимуть спортсменів без політичних і військових зв’язків, які чітко виступають проти війни Росії проти України.

За даними видання, право на старт отримав, зокрема, Євген Клімов. Interia Sport пише, що після початку війни Росії проти України він показав у Лахті рукавичку з російським прапором, а згодом брав участь у мітингу на підтримку Путіна в московських Лужниках. Новий сезон Кубка світу має розпочатися у норвезькому Ліллегаммері, де 20–22 листопада заплановані змішаний та два індивідуальні старти.

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