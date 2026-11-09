Польща перевіряє участь ліцеїстів у протесті біля Конституційного суду — Polsat News

У Варшаві Люблінське управління освіти розпочало перевірку через повідомлення про участь учнів приватного ліцею Центру шкіл військового профілю в Замості в демонстрації біля Конституційного суду Польщі. Як повідомляє Polsat News, про термінову перевірку заявила міністерка національної освіти Барбара Новацька.

Повідомлення про участь учнів

За даними видання OKO.press, у п'ятничній демонстрації брали участь ліцеїсти із Замостя. Учні у формі нібито перебували там під наглядом учительок і скандували вульгарні гасла на адресу прем'єр-міністра Дональда Туска та одного з приватних телеканалів.

За інформацією медіа, школярі прибули до Варшави на шкільну екскурсію до Сейму. Міністерство освіти повідомило, що контрольні заходи щодо участі учнів у демонстрації проводить управління освіти в Любліні.

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Результати очікують наступного тижня

Речник Люблінського управління освіти Артур Павловський повідомив, що перевірку вже почали та продовжать у вівторок. Він зазначив, що відомство не розголошує подробиць до її завершення й не хоче робити висновків наперед. Інформацію про результати перевірки планують надати не раніше наступного тижня.

Засновниця школи та представниця органу, що її утримує, Агнешка Мацек написала у Facebook, що на дітей і молодь у соціальних мережах вилилося багато ненависті. Вона закликала стримати емоції заради добробуту учнів, додавши, що молоді люди мають право помилятися.

Протести біля будівлі Конституційного суду посилилися після того, як 30 жовтня представники групи суддів, обраних нинішнім складом Сейму, повідомили, що суддя Анна Корвін-Пйотровська почала керувати судом. За даними Polsat News, вона видала розпорядження про перерву у виконанні обов'язків голови суду Богдана Свєнчковського та його заступника Бартоша Соханьського.

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