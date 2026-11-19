Міністерство оборони Польщі планує придбати нові супутники радіолокаційного спостереження та захищеного військового зв’язку. Відомство також розробляє наземний пасивний радар для контролю космічного простору, повідомляє Breaking Defense з посиланням на високопосадовців польських Збройних сил.

Директор департаменту інновацій Міноборони Польщі генерал-майор Марцін Гурка заявив, що витрати на космічні програми включені до бюджетів розвідки, зв’язку, захисту сил і вогневих спроможностей. За його словами, міністерство вже витратило на такі програми мільярди польських злотих.

Ставка на розвідувальні супутники

Першочерговим напрямом Польща визначила супутники розвідки, спостереження та рекогносцировки. Країна інвестує насамперед у апарати із синтезованою апертурою, які можуть отримувати зображення за хмарної погоди. Гурка повідомив, що до кінця 2027 року польське оборонне відомство матиме на орбіті 12 супутників ISR.

У травні 2025 року Міноборони Польщі уклало контракт на 860 млн злотих із фінським виробником ICEYE у партнерстві з варшавською компанією Scanway на три супутники з опцією ще на три. Нині на орбіті перебувають чотири супутники MikroSAR, а міністерство скористалося опцією на придбання ще двох. За даними ICEYE, їхня роздільна здатність становить близько 50 см.

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Польща також замовила у Airbus два супутники Pléiades Neo за 575 млн євро. Гурка заявив, що їх мають поставити в першому кварталі 2027 року, а запуск станом на час розмови був запланований на 3 березня. Окрім цього, на орбіті вже перебувають чотири електрооптичні супутники Mikroglob, виготовлені польською компанією Creotech Instruments і запущені в жовтні 2026 року.

Зв’язок і міжнародна співпраця

Приблизно до 2031 року Польща має намір придбати військові супутники зв’язку для геостаціонарної орбіти, а також може розглянути апарати для полярних орбіт над північними широтами. Водночас Варшава планує й надалі використовувати американські та європейські супутникові системи. Польща вже бере участь у програмі Wideband Global SATCOM Космічних сил США та розраховує у майбутньому на європейське угруповання IRIS2.

Польське оборонне відомство також має домовленість з Італією про доступ до даних із радіолокаційного угруповання подвійного призначення COSMO-SkyMed. У сфері відстеження космічної обстановки воно співпрацює з осередком Joint Commercial Operations Космічного командування США, польським агентством геопросторової розвідки та супутникових послуг, а також програмою ЄС із космічного спостереження й відстеження.

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