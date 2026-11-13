Польща планує впровадити відкрите ПЗ у держустановах — Anadolu Agency

Польща готується розширити використання програмного забезпечення з відкритим кодом у державному управлінні, щоб зменшити залежність від глобальних технологічних компаній. Про це заявив міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський після масштабного збою сервісів Microsoft, повідомляє Anadolu Agency.

Збій у роботі Microsoft

Перебої, що почалися у четвер, торкнулися поштового сервісу Outlook, платформи для обміну повідомленнями Teams, помічника зі штучним інтелектом Copilot та інших застосунків Microsoft 365. Про порушення роботи сервісів повідомляли у 74 країнах і територіях.

Гавковський заявив, що цей випадок продемонстрував ризики надмірної залежності від невеликої кількості технологічних постачальників. За його словами, диверсифікація постачальників і використання відкритих рішень можуть знизити такі ризики.

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Пілотні проєкти для місцевої влади

Міністерство цифрових справ Польщі працює над запровадженням відкритих програмних рішень у публічній адміністрації. Відомство планує найближчим часом оголосити конкурс на пілотне впровадження такого ПЗ в органах місцевого самоврядування.

У перспективі перевірені на центральному рівні програмні рішення мають стати доступними державним установам по всій країні. Гавковський також зазначив, що міністерство провело День відкритих технологій.

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