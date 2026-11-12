Польща продовжила посилене патрулювання кордону з Росією — RMF24

Польська поліція продовжила спеціальну операцію з посиленими патрулями у Вармінсько-Мазурському воєводстві, на кордоні з Калінінградською областю Російської Федерації — держави-агресора. Завершення операції тепер заплановане на неділю, повідомляє RMF24.

Рішення з превентивних міркувань

Упродовж десяти днів у прикордонному регіоні діють посилені підрозділи служб у формі та військові через сигнали про можливі диверсійні дії. За даними видання, рішення продовжити операцію ухвалили з превентивних міркувань.

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Нових сигналів, які б свідчили про ймовірність диверсій у прикордонній зоні найближчими днями, немає. Водночас військові проводять у регіоні навчання, тому керівництво поліції вирішило ще на кілька днів зберегти присутність посилених сил.

Один інцидент під час операції

Під час операції зафіксували один тривожний інцидент, про який повідомляли кілька днів тому. Невдовзі після початку заходів уночі на російському боці кордону помітили людей із ліхтариками. За інформацією RMF24, вони не перетинали польську територію.

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