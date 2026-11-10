Польща ризикує залишитися без посіву на United Cup — Interia Sport

В Австралії польська збірна може залишитися без посіву на United Cup, який стартує 1 січня. Команда захищатиме титул без Іги Свьонтек: у жіночому одиночному розряді Польщу представлятиме Мая Хвалінська, а в чоловічому — Губерт Гуркач. Про це повідомляє Interia Sport.

Термін подання заявок на турнір завершився у понеділок, 9 листопада, а жеребкування груп заплановане на четвер. Польща була впевнена в участі, однак шанси команди отримати посів, за оцінкою видання, погіршилися напередодні церемонії.

Шість посіяних команд

У United Cup виступлять 18 збірних. Шістнадцять із них братимуть участь у жеребкуванні, а ще двох учасників мають визначити пізніше. Посів отримають лише шість команд. Переможці груп напряму вийдуть до чвертьфіналу, а ще дві путівки дістануться найкращим командам, що посядуть другі місця — по одній із Перта та Сіднея.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Гуркач після турніру серії Masters 1000 у Парижі опустився на 30-те місце рейтингу ATP. Він поступився Лоренцо Музетті у двох тай-брейках. Поляка випередив Томас Мартін Етчеверрі, який зрівнявся з ним за очками, але мав кращі результати на найважливіших турнірах сезону. Сукупний рейтинг Гуркача та Хвалінської становить 42.

Суперники випереджають Польщу

Франція змінила у заявці Анну Блінкову на Діан Паррі, яка разом з Артуром Фісом має сукупний рейтинг 41. Такий самий показник мають Бельгія — Елізе Мертенс та Александер Блокс — й Італія, яку представляють Жасмін Паоліні та Флавіо Коболлі.

Вищі сукупні позиції також мають США з Коко Гофф і Беном Шелтоном, Чехія з Кароліною Муховою та Їржі Легечкою, а також Канада, за яку заявлені Вікторія Мбоко й Фелікс Оже-Аліассім. Повні склади збірних мають оголосити до жеребкування.

Читай нас у